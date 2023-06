Museu Carlos Reis em Torres Novas recebe menção honrosa pela colecção da Central do Caldeirão

O Museu Municipal Carlos Reis, em Torres Novas, recebeu uma menção honrosa na categoria Salvaguarda, Conservação e Restauro em Património Cultural nos prémios da Associação Portuguesa de Museologia, pela conservação da colecção de arqueologia industrial da Central do Caldeirão. A requalificação do edifício da antiga central hidroeléctrica e a criação do novo núcleo museológico, recorde-se, foram inauguradas a 1 de Maio e resultaram de um trabalho que salvaguardou as características arquitectónicas do edifício e da maquinaria existente que contou com os testemunhos de antigos funcionários da central.

A categoria Salvaguarda, Conservação e Restauro em Património Cultural destina-se a premiar projectos que valorizem o património cultural particularmente relevante por razões de ordem histórica, cultural, estética, social, técnica e científica; utilização de metodologias e técnicas inovadoras e enquadramento ambiental. Também abrange projectos no âmbito da salvaguarda e valorização de património cultural imaterial.