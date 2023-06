Pianista Marta Menezes estreia-se como solista com Orquestra Nacional de Espanha

A pianista Marta Menezes, natural de Minde, concelho de Alcanena, apresenta-se pela primeira vez como solista com a Orquestra Nacional de Espanha no Festival Ibérico de Música de Badajoz. O concerto, com lotação esgotada, está agendado para sábado, 10 de Junho, assinalando o Dia de Portugal e das Comunidades.

Marta Menezes interpretará a Rapsódia Portuguesa para piano e orquestra, de Ernesto Halffter, compositor espanhol com uma forte ligação a Portugal, que utilizou na composição desta obra vários excertos de melodias portuguesas, entre elas o fandango ribatejano. O concerto será dirigido pelo maestro Jaime Martín e vai decorrer no Palacio de Congresos “Manuel Rojas”.

Marta Menezes apresenta-se regularmente em concertos a solo, em música de câmara e com orquestra. Actuou em diversos países na Europa, Estados Unidos da América, Cabo Verde e China. A artista ribatejana tem um papel activo na divulgação da música portuguesa. A pianista foi distinguida com a medalha de prata nos Global Music Awards (EUA) pelo seu CD com obras de Beethoven e Lopes-Graça e actualmente reside em Madrid, capital espanhola.