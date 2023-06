População convidada a participar em espectáculo comunitário em Santarém

A Câmara de Santarém está a preparar “um grande espectáculo comunitário”, intitulado “Um canto de liberdade”, para assinalar os 50 anos da Revolução de 25 de Abril de 1974, apelando à participação de voluntários. O espectáculo, com apresentação prevista em quatro sessões que se realizarão, de 5 a 9 de Julho próximo, no interior da antiga Escola Prática de Cavalaria, onde será montada uma bancada para 500 espectadores, envolve “mais de uma centena de participantes, pelo que a produção apela a todos os interessados em fazerem parte da peça”, lê-se numa nota do município.

A peça, em formato de teatro “musical, histórico e comunitário”, é uma criação do escritor e encenador Amauri Alves, em parceria com Henrique Dias Alves, com músicas e direcção musical de Flávio Medeiros, propondo-se “manter viva na memória dos participantes e do público como foi a ditadura e os males por ela causados, ao mesmo tempo em que são enaltecidas as pessoas que lutaram pela liberdade de todo o povo português”. Os ensaios começaram no início de Maio, no Convento de São Francisco, decorrendo ao fim-de-semana à tarde.