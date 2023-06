Concurso literário superou expectativas em Alhandra

A primeira edição do Concurso Literário Henrique Lamas superou todas as expectativas do júri. Concorreram ao prémio 51 textos inéditos com tema livre sob o mote “liberdade”. O prémio é promovido pela União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz que quer incentivar a produção literária e criar um movimento cultural. A casa esteve cheia na cerimónia de entrega dos prémios, no dia 3 de Junho, na Comissão Unitária de Reformados Pensionistas e Idosos da Freguesia de Alhandra.

O terceiro escalão, para maiores de 18 anos, teve como vencedor Ricardo Jorge Cabaça, o segundo lugar foi para Alice Duarte Feliciano e o terceiro para João Paulo Bernardino. Ana Cristina Diniz teve direito a uma menção honrosa.

Em primeiro lugar no segundo escalão, dos 12 aos 18 anos, ficou Rodrigo Lima Nunes, em segundo Rafaela Teixeira, em terceiro Nicole Alvarenga Silva. Francisco Osório Gomes, Daniel Nascimento e David Ribeiro foram distinguidos no primeiro escalão, até aos 12 anos, assim como uma turma de alunos que recebeu uma menção honrosa. Todos os trabalhos vencedores vão estar disponíveis em texto e áudio no sítio da Internet da Junta de Freguesia de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz.

Estão abertas as inscrições para a segunda edição do concurso. Tendo em conta o sucesso da iniciativa a participação vai ser alargada ao concelho de Vila Franca de Xira. O tema é livre e os prémios vão ser entregues a 23 de Abril de 2024, no Dia Mundial do Livro.

O Prémio Literário homenageia o alhandrense Henrique Lamas, poeta, prosador e comentador da obra de Camões, que se distinguiu pelo estudo “O Maior Erro de Todas as Edições de os Lusíadas” e sócio fundador da Sociedade de Língua Portuguesa e da Associação Portuguesa de Esperanto. Na cerimónia de entrega dos prémios, o presidente da União de Freguesias, Mário Cantiga disse que esta é a forma mais bonita de o poeta ser homenageado. Um homem que o autarca teve o prazer de conhecer e de ouvir as suas histórias sobre a primeira grande guerra.