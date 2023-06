Grémio Povoense apresentou peça no festival Panos

O Grémio Dramático Povoense foi um dos três grupos de teatro - entre 50 de todo o país - escolhidos para apresentarem em Ílhavo a peça “Duas pessoas & uma ilha sozinha”, no âmbito do festival Panos, um projecto do teatro nacional D. Maria II que visa promover e valorizar o teatro juvenil em Portugal.

A peça, da autoria de Ondjaki, subiu a palco a 28 de Maio e contou a história de duas pessoas que sobrevivem numa ilha e de outras quatro perdidas num bote que ao avistar terra se cruzam com os habitantes locais. Com encenação de Patrícia Soso, a peça contou no elenco com Anaíce da Silva, Miguel Conde, Leonor Canteiro, Margarida Coelho, Rebeca Antunes, Rui Pinheiro, Nicole Junqueira e Matilde Viola. Teve desenho de luz de Daniel Gonçalves, operação de palco de Telma Antunes e produção do Grémio Dramático Povoense, através da Palco - Escola de Teatro do Grémio.

O PANOS é um projecto onde se lê, faz e se apresenta teatro de e para jovens dos 12 aos 19 anos. Na edição de 2023 os jovens participantes no festival apresentaram textos originais de André Tecedeiro (O Ensaio), Djaimilia Pereira de Almeida (Irene) e Ondjaki (Duas pessoas & uma ilha sozinha). O Festival Panos teve lugar em Ílhavo em parceria com o 23 Milhas, um projecto cultural daquele município.