Jangadas improvisadas vão descer o rio Nabão

A Descida do Nabão em Jangadas Improvisadas está de volta com organização da MOCAART Além da Ribeira, do concelho de Tomar. A 14ª edição está marcada para domingo, 18 de Junho.

A MOCAART – Moto Organizadora de Competição e Aventura Além da Ribeira, do concelho de Tomar, está a organizar a 14ª Descida do Nabão em Jangadas Improvisadas. O evento realiza-se domingo, 18 de Junho, com partida da praia fluvial do Agroal, no concelho de Ourém, pelas 09h00, e final junto à capelinha de Nossa Senhora das Lapas, na União de Freguesias de Além da Ribeira/Pedreira, no concelho de Tomar, seguindo-se um almoço-convívio na praia fluvial do Sobreirinho. Para participar na iniciativa é obrigatório o uso de colete salva-vidas.



Estima-se que as jangadas passem pela zona de Porto de Cavaleiros às 10h30 e às 11h30 estejam perto do canhão cársico do vale do Nabão, nas Lapas. Às 12h00 há passagem junto ao açude das Lapas e às 13h00 é hora de almoçar. A MOCAART foi criada a 1 Abril de 2000 por um grupo de jovens que queria divulgar o nome da pequena aldeia de Além da Ribeira, “visto que nela nada se passava de diferente em termos desportivos e lúdicos”, como se lê na página do Facebook do grupo.