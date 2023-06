Teatro escolar de Alcanena actua em Santarém

O musical Mamma Mia do grupo de teatro do Agrupamento de Escolas de Alcanena vai estar pela primeira vez em Santarém. Mais de 50 alunos, do primeiro ciclo ao ensino secundário, sobem ao palco do Teatro Sá da Bandeira na tarde e noite de hoje, 13 de Junho, às 14h30 e 21h00. A entrada é gratuita.