Teatro O Bando apresenta projecto sobre migrantes em Mação

"Migrantes Climáticos" vai ser apresentado esta sexta-feira no Largo dos Combatentes, em Mação, entre as 16h00 e as 20h00

A companhia de Teatro O Bando apresenta na sexta-feira, 16 de Junho, o projecto os "Migrantes Climáticos" no Largo dos Combatentes, em Mação, entre as 16h00 e as 20h00, iniciativa que decorre no âmbito do projecto "Um Pouco Mais à Frente", do programa Fôlego.

O trabalho artístico sobre "Migrantes Climáticos" resulta de uma "compilação de histórias de migração e viagem, protagonizadas por pessoas de diferentes origens e proveniências que hoje habitam estes lugares", e cujos testemunhos foram gravados numa série de passagens pelo território, refere a organização.



Das entrevistas resultou um documento áudio que foi editado com o elenco e será posto em cena em cinco municípios, relacionando o som da história real, pela voz de quem a conta, com a personagem ficcional do espectáculo "Antes do Mar" (Teatro O Bando, 2020) e as palavras de Hélia Correia, do romance "Um Bailarino na Batalha". A iniciativa resulta de um trabalho feito com os habitantes dos municípios de Mação, Oleiros, Proença-a-Nova, Sertã e Vila de Rei, que integram este programa de intervenção artística.