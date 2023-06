“As Castro” estreia em Tomar inserido na Odisseia Nacional do D. Maria II

“As Castro”, nova criação de Raquel Castro, vai estar em cena em Tomar no âmbito da Odisseia Nacional do Teatro Nacional D. Maria II. O espectáculo realiza-se na sexta-feira e sábado, dias 16 e 17 de Junho, no Cine-Teatro Paraíso, e resulta de parte da árvore genealógica de Raquel Castro para falar de muitas mães, maridos e de pais. Três centenas de pessoas, a maior parte delas já faleceram, dão o mote para dissecar as histórias da família.

“As Castro” está na linha de espectáculos anteriores da criadora, como “Os Dias São Connosco”, “Turma de 95” ou “A Morte de Raquel”. Em cena estão Raquel Castro, Sara Inês Gigante, Sara de Castro, Tânia Alves e Tónan Quito. A Odisseia Nacional é um projecto artístico do Teatro Nacional D. Maria II, desenvolvido ao longo do ano de 2023, em articulação com mais de 90 concelhos de Portugal continental, Açores e Madeira. No segundo trimestre do ano, a Odisseia Nacional encontra-se na região Centro do país.