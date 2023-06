Encontro interassociações em Valhascos e Sardoal

A Associação Cultural e Desportiva de Valhascos, em parceria com a Estímulo – Associação de Jovens de Sardoal, organiza na sexta-feira e no sábado, 16 e 17 de Junho, o 2.º Festival Interassociacões do concelho, com uma conferência, música e actividades desportivas e sociais.

A decorrer nas localidades de Sardoal e Valhascos, e aberto à população em geral, o evento tem como mote “reerguer o espírito associativista e de corporativismo pela partilha de ideias, convívio e animação”, revela a organização em nota de imprensa. Também a Associação dos Amigos dos Animais de Sardoal vai marcar presença no festival a recolher bens para animais, especialmente para gatos, e com uma mini quermesse.