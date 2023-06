Museu Nacional Ferroviário realiza concurso nacional de desenho

O Museu Nacional Ferroviário, no Entroncamento, vai realizar um concurso nacional de desenho sobre o transporte ferroviário. A terceira edição do evento tem como objectivo divulgar e promover o transporte e o património histórico ferroviário estimulando a criatividade dos mais novos. Com o tema “ A minha viagem de comboio”, esta edição do concurso destina-se a estudantes do 3º ciclo de todos os estabelecimentos de ensino de Portugal Continental e arquipélagos da Madeira e Açores.

Todos os participantes vão receber um voucher família para visitar o Museu Nacional Ferroviário, no Entroncamento, podendo ainda os alunos ganhar vales no valor de 50, 100 ou 150 euros. “Andar de comboio, sozinho, com amigos ou em família é uma forma encantadora de viajar. No embalo do pensamento espreitando pela janela e olhando à volta, imaginamos personagens, criamos histórias, guardamos memórias alegres e emocionantes do percurso. Este é o desafio lançado aos mais jovens, criar um desenho original em que nos mostrem a sua viagem de comboio, real ou imaginária”, lê-se em nota de imprensa.

Os desenhos podem ser enviados até 30 de junho para o email museu@fmnf.pt ou via postal.