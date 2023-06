Planta Party” na praia fluvial de Ortiga

partilhe no Facebook

A praia fluvial de Ortiga, em Mação, recebe no sábado, 17 de Junho, uma nova edição da “Planta Party”, iniciativa promovida no âmbito do projecto FÔLEGO. Em comunicado, o município de Mação explicou que o evento decorre a partir das 16h00 e tem como convidada musical Sofia Kuster (DJ Set).

O projecto FÔLEGO é um programa de intervenção artística movido pelo combate às alterações climáticas em Mação, Sertã, Oleiros, Proença-a-Nova e Vila de Rei. Inclui um ciclo de festas com música onde, por cada bebida consumida no bar, uma árvore será plantada numa área ardida do concelho.