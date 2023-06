Já há cartaz para a Festa dos Tabuleiros em Tomar

Bárbara Bandeira, Fernando Daniel, Quim Barreiros e Quinta do Bill são alguns dos nomes do cartaz musical da Festa dos Tabuleiros que, quatro anos depois, regressa a Tomar entre 1 e 10 de Julho. Todos os concertos vão decorrer na Várzea Grande e são gratuitos. Os espectáculos no Mouchão mais intimistas, temáticos e para públicos específicos também vão marcar a agenda. A edição deste ano da Festa dos Tabuleiros, que se realiza de quatro em quatro anos em Tomar, tem 618 tabuleiros confirmados e mais de dois mil participantes. A apresentação do programa geral e dos espectáculos musicais realizou-se a 9 de Junho na Casa Vieira Guimarães. O certame, que foi inscrito como Património Cultural Imaterial Nacional, vai contar com a visita do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que já aceitou marcar presença. Os preparativos já começaram na Páscoa, a 9 de Abril, com a primeira saída das coroas, e todos dias o povo, que decide quando se realiza a festa, trabalha durante horas para não faltar nada à maior festa do concelho.