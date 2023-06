Certame promove o tecido associativo das freguesias do norte do concelho e este ano é realizado na freguesia de Fontes de 14 a 16 de Julho.

Festival Doçaria e Artesanato do Norte de Abrantes conta com apoio financeiro do município

O X Festival Doçaria e Artesanato do Norte vai receber um apoio de 1.500 euros da Câmara de Abrantes para ajudar aos gastos com a sua realização que esta edição está a cargo da Junta de Freguesia de Fontes. A proposta foi aprovada por unanimidade pelo executivo municipal, presidido por Manuel Valamatos.

O certame, que vai decorrer entre os dias 14 e 16 de Julho, tem por base a promoção do tecido associativo das freguesias de Aldeia do Mato e Souto; Carvalhal; Fontes; Martinchel e Rio de Moinhos, que dinamizam exposição de artesanato e doçaria, promovem momentos musicais e dão a conhecer as especialidades gastronómicas de cada uma das terras.

A realização do evento é feita em regime de rotatividade nas freguesias do norte do concelho, contando com o apoio do município e da TAGUS – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior.