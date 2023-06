Livro sobre etnografia ribatejana apresentado em Santarém

“Serranos, Campinos e Bairrões – Etnografia e Falares do Ribatejo” é uma obra da autoria de Francisco Santos Serra Frazão e Luís Duarte Melo.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O livro “Serranos, Campinos e Bairrões – Etnografia e Falares do Ribatejo” vai ser apresentado no dia 21 de Junho, pelas 18h00, na Sala de Leitura Bernardo Santareno, em Santarém. A obra é da autoria de Francisco Santos Serra Frazão e Luís Duarte Melo e contou com apoio à edição por parte dos municípios de Alcanena, Benavente, Porto de Mós e Santarém.