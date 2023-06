Alunos de Constância criam espectáculo memorável para enaltecer Camões

A 26ª edição das Pomonas Camonianas foi uma das melhores de sempre pela dinâmica e beleza que trouxeram ao centro da vila de Constância. Mais de meia centena de alunos, pais e professores da Escola Básica e Secundária Luís de Camões recriaram alguns cantos dos Lusíadas, na noite de 9 de Junho, véspera de feriado nacional, para enaltecer a obra e homenagear o poeta que terá vivido e escrito parte da sua poesia na vila ribeirinha. A sessão de teatro ao vivo recriou cantos da epopeia como o Concílio dos Deuses, Inês de Castro, O Velho do Restelo, O Adamastor, Chegada à Índia e a Ilha dos Amores. Na assistência mais de uma centena de pessoas percorreram vários pontos da vila à medida que os artistas as encaminhavam para os locais das peças.

O início do espectáculo era dos momentos mais aguardados. O som de partida é dado por Ana Elias e um grupo de quatro jovens. Na praça principal está o maior carrilhão itinerante do mundo (Lvsitanvs), criado por Alberto Elias, pai de Ana Elias, que faleceu em Outubro de 2022. Com mais de 60 sinos e 12 toneladas, o projecto de vida da família Elias teve como propósito desmistificar a ideia de que a música de igreja é exclusiva de um espaço. A O MIRANTE Ana Elias diz ter como missão continuar o legado do seu pai e cativar cada vez mais jovens para o ensino da música. A professora é co-fundadora e principal responsável pela CICO – Centro Internacional do Carrilhão e do Órgão, em Constância, que tem tido cada vez mais a procura de crianças e jovens. “O meu pai iria adorar estar aqui”, confessa a O MIRANTE, emocionada, no final da conversa.

As Pomonas Camonianas decorreram a 9 e 10 de Junho e envolveram um mercado quinhentista com exposição e venda das flores e dos frutos referidos por Camões na sua obra. Produtores e associações locais interagiram com os visitantes, criando momentos de convívio e amizade. Uma das associações presentes nas Pomonas Camonianas desde a sua fundação, em 2012, é a Vikings Lusitanos, um clube motard de Constância que participa sempre que pode nas iniciativas do município. “Gostamos de estar próximos da população e de participar nestas manifestações culturais que dinamizam a vila e o concelho”, refere José Carlos, presidente do clube.

Os professores do agrupamento afirmam que vão continuar a trabalhar para divulgar e promover uma melhor relação entre as escolas e a Obra de Camões, realizando iniciativas que permitam ensinar Camões de uma forma apelativa e animada. Recorde-se que 2023 é o ano em que se assinalam os 451 anos da primeira epopeia portuguesa publicada em versão impressa, Os Lusíadas.