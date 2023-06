Beleza e arte no desfile dos alunos da Ginestal Machado em Santarém

Os finalistas do curso de Artes Visuais da Escola Secundária Dr. Ginestal Machado, em Santarém, desfilaram e mostraram as suas produções a mais de uma centena de pessoas no Convento de São Francisco. As peças de roupa foram desenhadas e elaboradas na disciplina de Oficina de Artes e pensadas do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, numa actividade inserida no Plano Nacional das Artes.

Janina Silva, 52 anos, foi a professora responsável por coordenar o projecto que começou no início do ano lectivo, com seis horas semanais de aulas práticas e muito trabalho de casa. Segundo a docente, o objectivo do desfile final foi tirar os alunos da escola e da sua zona de conforto para poderem sentir “o brilho do público e da família a aplaudir”. “A responsabilidade é diferente porque temos um público a observar. É uma porta aberta para o futuro deles”, afirma a O MIRANTE, explicando que no ano lectivo anterior houve cinco alunos a seguir estudos na área da moda. Os alunos inspiraram-se em trabalhos de estilistas desde a década de 1920 até à actualidade; alguns fizeram os fatos e acessórios dos colegas e muitos coseram à mão por não haver máquinas de costura para todos. Janina Silva incentivou à reutilização e reciclagem de materiais como o tecido e o plástico e diz que a sua paixão é ver os seus alunos felizes.

Um futuro promissor

Raquel Gorjão, de 17 anos, é estudante do 11º ano na Escola Secundária Dr. Ginestal Machado e modelo agenciada. Participou no desfile escolar de vestido vermelho, curto, com renda e decote caicai, desenhado pela colega Maria Inácio. Raquel aproveitou a sua experiência para dar apontamentos sobre o penteado que ia usar, maquilhagem e dinâmica do desfile, mas só viu o vestido quando já estava quase finalizado, tendo superado as suas expectativas. Desde cedo que se interessou pela moda, manequins, designers e colecções, sem qualquer influência familiar, e quanto mais conhecia a indústria mais se apaixonava. No dia-a-dia gosta de andar vestida de forma simples, mas arranjada, e não descarta a maquilhagem.

A jovem foi descoberta na altura da pandemia, em 2020, e admite que isso lhe levantou a auto-estima, numa altura em que perdeu a confiança em si. Começou a ser chamada para revistas e projectos de e-commerce e em Março deste ano desfilou na ModaLisboa, cruzando-se com Luís Borges e a escalabitana Joana Duarte, designer de moda, entre outras caras conhecidas da indústria. Além de se dar a conhecer no evento mais importante de moda em Portugal, fez parte da campanha publicitária online e esteve nos outdoors espalhados pela capital. Raquel Gorjão ambiciona seguir a moda profissionalmente, mas tem dúvidas sobre um futuro em Portugal. A sua segunda opção é a Arquitectura.