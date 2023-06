Festival de Folclore nas Fontainhas

Aproxima-se o 37º Festival de Folclore do Rancho Folclórico do Bairro de Santarém Graínho e Fontaínhas. Realiza-se sábado, 24 de Junho.

O Rancho Folclórico do Bairro de Santarém Graínho e Fontaínhas, em Santarém, está a organizar o seu 37º Festival de Folclore. Esta edição conta com a presença de grupos vindos de Alcanena, nomeadamente o Rancho Folclórico de Gouxaria, Silves, Matosinhos e Leiria. O festival realiza-se nas Fontainhas, junto ao Centro Cultural, dia 24 de Junho às 22h00. O objectivo do rancho é preservar os usos e costumes de ambas as aldeias.