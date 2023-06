Romaria a Alcamé juntou fiéis na lezíria de Vila Franca de Xira

Voltou a realizar-se no sábado, 17 de Junho, a tradicional romaria a Nossa Senhora de Alcamé, na lezíria de Vila Franca de Xira. A romaria reuniu peregrinos de toda a região que mostraram a sua devoção à padroeira dos campinos. A concentração realizou-se junto à icónica ermida. O ponto de partida da romaria aconteceu junto à igreja matriz de Vila Franca de Xira e os peregrinos percorreram os dez quilómetros até à ermida. É um ponto de convívio entre os trabalhadores do campo e outros devotos que mantêm vivo um culto de longa tradição que inclui também uma bênção dos campos e do gado, seguida de missa campal. Há depois uma procissão à volta da ermida e do cruzeiro.