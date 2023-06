Festas do Almonda levam artistas de renome ao Jardim das Rosas

João Pedro Pais, Carolina Deslandes e Gisela João são os nomes de destaque do cartaz das Festas do Almonda, em Torres Novas, que decorrem de 30 de Junho a 9 de Julho.

O Jardim das Rosas, em Torres Novas, vai acolher de 30 de Junho a 9 de Julho as Festas do Almonda, que regressam com um programa repleto de espectáculos musicais com artistas de renome nacional, folclore, espectáculos de dança, actividades desportivas e culturais, tasquinhas e bancas de artesanato. João Pedro Pais, Carolina Deslandes e Gisela João sãos os nomes em destaque no cartaz.

Na sexta-feira, 30 de Junho actua pelas 22h30, no palco dois, o músico Siul Sotnas, seguindo-se os Trio de Ataque, no palco três pelas 00h00 e, no mesmo palco, os Djs Diogo Gomes e DJ Nuno Bruno. No dia seguinte a manhã é dedicada à ginástica no Jardim das Rosas e ao início da noite arranca, no palco um, o Festival de Folclore de Torres Novas (21h00). Pela meia-noite sobre ao palco dois, Boca Doce e hora e meia depois Lovemakers DJ ao palco três.

A 2 de Julho, domingo, pelas 21h30 o palco três recebe a Classics Band. Na quinta-feira, 6 de Julho actua no palco um, pelas 22h30 o artista João Pedro Pais, seguindo-se The Peorth, no palco três. No dia seguinte vai decorrer pelas 21h30 o Funky Style Brass - Brass It Festival, às 22h30 actuam os Káustika, pela meia-noite os The Pilinha e para fechar a noite o Dj White aka Jorge Branco.

No Dia da Cidade, que se comemora a 8 de Julho, a manhã começa com uma aula de hidroginástica nas Piscinas Municipais Fernando Cunha (10h00) e Bandustika - Brass It Festival pelas 10h30. Às 16h00 é inaugurada a exposição Centenário de Mário Cesariny, no Museu Municipal e Galeria Neupergama. Carolina Deslandes sobre ao palco um, pelas 22h30 e a partir da meia-noite nos palcos dois e três actuam Curcumbia e Understage.

No domingo, 9 de Julho, há concurso de pesca desportiva no rio Almonda a partir das 09h00 e às 22h00 actua a fadista Gisela João, no palco um. E, tal como no dia 8 de Julho, decorre o Torneio de Voleibol de Relva 2x2 e Caminhada das Festas do Almonda.