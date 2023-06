Ouvir os sons do Almonda numa exposição nas Lapas

“Monda Sonora: Ressonâncias do Almonda” é uma exposição que explora os sons do rio Almonda e é produzida pelo Colectivo 249. Visa a valorização do património natural e a consciencialização ambiental e está patente até 25 de Junho nas Lapas.

Os passeios ao domingo pela natureza deram origem à pesquisa sonora do rio Almonda, iniciada em 2020, para promover a valorização do património natural e a consciencialização ambiental. O resultado do trabalho desenvolvido pode ser observado na exposição “Monda Sonora: Ressonâncias do Almonda”, organizada pelo Colectivo 249, com o apoio do município de Torres Novas e do Museu Municipal Carlos Reis. A exposição está patente até 25 de Junho na escola primária das Lapas.

O MIRANTE foi conhecer o projecto no dia em que o grupo de Amigos Avós e Netos da Freguesia de Lapas visitou a exposição. O projecto permite que a comunidade explore os sons do rio Almonda em 90 minutos de som captado por microfones específicos direccionais, hidrofones, entre outros. A grande descoberta auditiva e visual da experiência, cuja recolha durou cerca de 80 horas, foi quando estiveram na nascente do rio. A sala da exposição é toda forrada com panos para entrar o mínimo de luz e som possível para que seja perceptível os diferentes sons da natureza.



