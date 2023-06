Comédia “De médico e de louco…” em cena em Pontével

Espectáculo resulta de uma parceria do Veto Teatro Oficina, de Santarém, com o grupo de teatro Kaspiadas, de Pontével, no concelho do Cartaxo.

O Veto Teatro Oficina, do Círculo Cultural Scalabitano, de Santarém, e o grupo cénico da Casa do Povo de Pontével (Kaspiadas), no concelho do Cartaxo, apresentam a comédia "De médico e de louco...". A peça vai estar em cena domingo, 25 de Junho, às 16h00, no Auditório Luís Eugénio Filipe, na Sociedade Filarmónica Incrível Pontevelense, em Pontével. O texto e direcção artística é de Eliseu Raimundo. O elenco é composto por Angelina Madeira, António Júlio, Eliseu Raimundo e Rafael Raimundo.



“O provérbio “De médico e de louco todos temos um pouco”, o qual valoriza a capacidade humana de se adaptar a situações incomuns de forma inteligente ou criativa, dá o mote a uma comédia de cunho brejeiro em que, o médico, o doente e a sua esposa, num hilariante trocadilho de situações vividas num consultório médico, nos remete para, por vezes, as dificuldades de comunicação médico/paciente, nomeadamente, quando um terceiro (esposa do senhor António dos Anzóis) tudo pensa saber”, explica o grupo Kaspiadas.