Vale de Figueira quer reforçar ligação aos rios

Carlos Lourenço, 69 anos, nasceu dentro de um barco na comunidade avieira que existia na freguesia de Vale de Figueira, concelho de Santarém. A mãe, natural da praia de Pedrógão, em Leiria, veio viver para Vale de Figueira onde conheceu o pai. Aos seis anos já Carlos Lourenço, conhecido por Cagaréu, ia com o pai pescar nos rios Tejo e Alviela. Até aos 19 anos viveu numa casa avieira. No Inverno, às 06h00 já andava a puxar redes de pesca. E ia ajudar o pai assim que chegava da escola.

A vida era dura mas Carlos Lourenço sempre gostou de pescar. Só o deixou de fazer há cerca de cinco anos por causa de um acidente vascular cerebral que lhe afectou o braço e perna esquerdos. Reformado, foi canalizador da Câmara de Santarém e da empresa municipal Águas de Santarém. Os tempos livres eram passados junto ao rio a pescar. Saía de manhã e regressava a casa ao final da tarde. O silêncio da pesca ajudava a esquecer todas as preocupações e problemas. Carlos Lourenço recorda que quando começou a pescar havia muitas fataça, barbo, boga, carpa e sável. “Hoje se pusermos 30 redes de pesca e se aparecer uma enguia é muito bom. A enguia é cada vez mais escassa no Tejo e no Alviela. Não só por causa das espécies invasoras mas também devido à poluição. A poluição fez desaparecer o achigã e o ruivaco. Apareceram o siluro e o lúcio-perca. São espécies invasoras mas são boas para comer”, afirma.

O antigo pescador acredita que no espaço de duas décadas a tendência é para deixar de haver peixe tanto no rio Tejo como no rio Alviela e também teme que o Tejo se transforme num ribeiro. “O Alviela no Verão praticamente seca. Não prevejo um grande futuro para a pesca. A tendência é isto acabar porque não há água e por isso deixa de haver peixes no rio”, realça, lamentando já não poder pescar.

Peixe do rio é mote para um festival que se quer consolidar

A secção de TT (todo-o-terreno) do Centro Cultural e Desportivo O Alvitejo organizou o ano passado, pela primeira, o Festival do Peixe do Rio e Petiscos que foi um sucesso. Este ano, a segunda edição do festival, que decorreu nas imediações da sede da colectividade, junto ao campo desportivo, superou todas as expectativas e foram servidas 560 refeições durante dois dias e mais de 240 quilos de fataça. Nuno Carriço faz parte da secção de TT e explicou a O MIRANTE que o evento foi criado com o intuito de dinamizar a aldeia que está muito ligada aos rios, já que não é muito longe dali que o Alviela desagua no Tejo. “Financeiramente não ganhamos praticamente nada com o festival mas damos vida à aldeia e as pessoas de cá gostam desta animação e de receber as pessoas de fora”, garante Nuno Carriço.

Junto à máquina com serra eléctrica está Helena Amaro, 50 anos. A seu lado encontra-se Lurdes Marcelino, da mesma idade. Estão a cortar peixe às postas que são depois colocadas numa grade, protegida com papel, onde o peixe fica a ganhar sabor com o tempero. José Nunes, que diz ser o braço-direito das cozinheiras, corta cebolas e batatas que estão dentro de água numa panela gigante. Os cozinheiros chegam mais cedo, a meio da tarde, para preparar tudo de modo a que as refeições possam começar a ser servidas a partir das 19h00.

As mesas já estão postas protegidas do sol e aguardam as centenas de visitantes que passaram pelo festival durante os dias 16 e 17 de Junho. Cerca de 40 voluntários, todos de Vale de Figueira, ajudam no que é preciso para que nada falte nas refeições do certame. “Venho ajudar porque gosto muito dos elementos da direcção e o meu marido também faz parte da secção de TT apesar de eu não gostar nada que ele ande nas motas. Mas é a paixão dele, e a minha filha também já gosta, não posso fazer nada, tenho que aceitar”, conta com um sorriso.

A principal refeição é fataça frita mas, segundo explicou Helena Amaro, também escalaram peixe para grelhar na brasa e as cabeças do peixe serviram para as sopas. Os voluntários trabalharam muito durante o fim-de-semana mas garantem que vale a pena porque a festa é importante para a aldeia. Nuno Carriço recorda que antigamente existia o chamado trilho dos avieiros que entretanto desapareceu com o crescimento do matagal. Os responsáveis do TT limparam o caminho e reabriram-no. “Voltaram a fazer-se caminhadas por esse trilho e as pessoas ficaram muito contentes por terem novamente o caminho dos avieiros para poderem percorrer”, conta Nuno Carriço.