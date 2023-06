Centro Cultural de Sardoal acolhe encontro internacional de piano

partilhe no Facebook

O Centro Cultural de Sardoal acolhe, entre 26 de Junho e 3 de Julho, o VIII Encontro Internacional de Piano, envolvendo cerca de uma centena de participantes, entre alunos e professores, oriundos de vários países, anunciou a Câmara de Sardoal.

A iniciativa, organizada pela autarquia e a Academia Internacional de Música "Aquiles Delle Vigne", começa às 21h30 de segunda-feira com o concerto de abertura “Helena Sá e Costa - 110 anos” e tem o espectáculo de encerramento agendado para dia 2 de julho, às 15h00, com a Orquestra Sinfónica Esproarte.

O evento “acolhe jovens pianistas, docentes e jurados oriundos de 17 países, como África do Sul, Alemanha, Argentina, Brasil, China, Israel, Japão, Lituânia ou Noruega”, entre outros, refere a autarquia, em nota de imprensa.

O VIII Encontro Internacional de Piano de Sardoal apresenta nesta edição uma Caminhada Concerto "Música pelo Património", no dia 30 de junho, às 21:00, com início na Igreja Matriz, com uma pequena atuação da Filarmónica União Sardoalense, levando, de seguida, o público por uma viagem musical e histórica pelas Capelas da Vila.