Encontro de Piano do Sardoal é marca internacional

O Encontro Internacional de Piano que se realiza no Sardoal há oito anos quer continuar a crescer e a fazer parte da rota dos grandes encontros de piano. O presidente do município, Miguel Borges, afirma que o evento está no bom caminho e conta a O MIRANTE como tudo começou. O autarca, que é professor de Música, foi convidado, entre outros professores, pelo presidente da Câmara do Sardoal da altura, Fernando Moleirinho, para uma visita às obras de construção do Centro Cultural Gil Vicente, inaugurado há 16 anos. Na altura, Miguel Borges sugeriu que se colocasse um piano nas instalações. “Fernando Moleirinho disse-me que não estava no caderno de encargos. Decidiu então substituir a máquina de cinema, que estava prevista, pelo piano. Não havia muito o hábito dos centros culturais terem piano, mas foi um bom investimento que se tem revelado ao longo dos anos uma boa opção”, afirma Miguel Borges, a poucos dias de se realizar a oitava edição do encontro.

O autarca, que está no último mandato à frente do executivo da câmara, recorda que foi Miguel Araújo, da Academia Internacional de Música Aquilles Delle Vigne, quem desafiou o município a realizar um Encontro Internacional de Piano. No primeiro ano tiveram 20 participantes e durante a pandemia realizaram o encontro online. As inscrições ainda não estão fechadas e já estão inscritos mais de meia centena de participantes quem vêm da Alemanha, África do Sul, Argentina, Bulgária, Brasil, Canadá, China, Espanha, entre outros países.

Um chamariz para grandes artistas

Miguel Borges diz que o piano do Centro Cultural Gil Vicente tem aberto muitas portas para concertos. “Recordo-me de um músico que ia actuar na Casa da Música do Porto e veio cá para se preparar. Temos muitos músicos que passam pelo Sardoal dando a conhecer os seus espectáculos”, sublinha o autarca. Para o presidente o encontro, que decorre de 26 de Junho a 2 de Julho, traz mais desenvolvimento económico ao concelho e notoriedade à região do Médio Tejo. Durante sete dias vão estar no Sardoal cerca de 90 pessoas num investimento por parte do município de cerca de 10 mil euros. “É um investimento baixo para a qualidade artística que vamos ter”, reforça. Durante o encontro vão estar disponíveis cinco pianos: três em capelas e dois no Centro Cultural Gil Vicente. De manhã à noite os pianos vão estar ocupados com jovens que estão a trabalhar, a estudar ou a participar em masterclasses.

Este ano o Encontro tem o Alto Patrocínio do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o que é, para Miguel Borges, muito importante. O autarca faz um balanço muito positivo dos oito anos do evento tendo passado por lá “excelentes” pianistas que hoje são grandes músicos. “Este é um encontro diferenciador para a nossa região. A arte e a música são fundamentais para o equilíbrio de uma comunidade”, sublinha Miguel Borges. Este ano o Museu Nacional Machado de Castro, em Coimbra, associa-se ao Encontro Internacional de Piano com um concerto, a 28 de Junho, que visa comemorar o 110º aniversário de Helena Sá e Costa.