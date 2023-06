Final de ano da UTIS foi um espectáculo

A música, o teatro e a dança não faltaram na festa de final do ano 2022/2023 da UTIS – Universidade da Terceira Idade de Santarém, que encheu o Convento de São Francisco, em Santarém, no dia 22 de Junho. Ao longo do espectáculo foram apresentadas as diferentes secções dos alunos da UTIS: Coro, Dança, Turma de Cavaquinhos – Iniciação, Violas, Teatro, Bandolim – Iniciação, Tocata de Cavaquinhos, Grupo de Percussão – Percutis e Tuna.

Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara de Santarém e presidente do Conselho de Parceiros da UTIS, deu os aprabéns a toda a comunidade da UTIS e reafirmou que “queremos todos que este projecto continue a ser um sucesso”. Marcaram também presença Nuno Domingos, vereador da Cultura da Câmara de Santarém e Vítor Barreto, Coordenador do Conselho Científico e Pedagógico da UTIS, entre outras individualidades.

A UTIS iniciou a sua actividade, a título experimental, no ano lectivo de 2003/2004, em Março, com 11 disciplinas, 18 professores e 43 alunos. No ano lectivo de 2004/2005, matricularam-se 110 alunos, existiam 20 disciplinas e 41 professores. Actualmente, a UTIS conta com 300 alunos, 55 professores e cerca de 60 disciplinas.