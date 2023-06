Grupo Coral Ares Novos realiza XXVII Curso de Direcção Coral e Técnica Vocal

A Associação Coral Ares Novos anunciou o próximo XXVII Curso de Direcção Coral e Técnica Vocal programado para os dias 12 a 20 de Agosto de 2023. Este evento promete oferecer uma oportunidade de aprendizagem para aspirantes vocalistas e membros de grupos corais. Reconhecendo a importância desse curso no âmbito das actividades voltadas para a promoção da música coral no município, a Câmara de Vila Franca de Xira aprovou por unanimidade um protocolo a celebrar com a associação visando a cedência de 4 salas na Quinta Municipal do Sobralinho, permitindo a realização das formações e da apresentação de encerramento ao longo do curso, com um custo estimado do apoio de 3.191 euros. A câmara vai também dar assistência com o alojamento disponibilizando uma vivenda no Palácio do Sobralinho e uma camarata na Subserra, com um valor de 5.094 euros. O município vai também comparticipar o evento com a oferta de lembranças no dia do concerto de encerramento do curso.