Animação de Verão em Santarém com muitas actividades na agenda

Programação de 29 de Junho a 5 de Julho do Verão in.Str 2023- Festival das Artes e da Cultura com música, dança, teatro e cinema, entre outras propostas.

A programação da iniciativa Verão in.Str - Festival das Artes e da Cultura prossegue no dia 29 de Junho, às 22h00, com o concerto dos Xambra, na zona dos Leões, em Santarém. No dia seguinte, 30 de Junho, destaque para o espectáculo de danças de salão, às 22h00, no Jardim Portas do Sol. O espectáculo conta com a participação dos alunos de Apolo Santarém/AITDance, Associação Dança Desportiva Tremez & Associação Dança Phils Place, Escola de Dança Desportiva do Clube de Andebol S. Vicentense, JD Dance Studio Verdelho, Newstardance e Time4 Sactisfaction.

No sábado, 1 de Julho, o in.Tradição volta a animar às 10h30 as ruas do centro histórico, numa parceria com o Inatel. Desta vez, com o Rancho Folclórico Vale de Figueira. Também ‘Raquel Maria – Vai Tudo a Eito!’ com Paulo Patrício promete muita animação a miúdos e graúdos nas ruas no centro histórico, a partir das 10h30.

Ainda pelas ruas do centro histórico e no Largo Padre Chiquito há animação circense, às 11 horas, numa actividade integrada na MOSTRA MU! Artes, poesia, música, organizada pela Vaca Magra. À mesma hora, mas no Jardim Portas do Sol realiza-se mais uma aula de yoga abertas (organização AMA - Associação Movimento Aberto e PY - Federação Portuguesa de Yoga).

A programação no sábado, dia 1 de Julho, inclui ainda uma performance poética com Samuel Pimenta, às 18h00, na Fonte das Figueiras, e a Serenata Tradicional, às 22h00, no Largo do Seminário, com a participação de Campa Rasa, Quarteto de Coimbra e Grupo "Guitarra e Canto de Coimbra" do Centro Cultural Regional de Santarém.

Quarta-feira, dia 5 de Julho, regressa o cinema ao ar livre no Sacapeito (junto às Piscinas Municipais). Às 22h00, é projetado o documentário ‘A Feira – Uma Reflexão sobre as Artes de Rua’ de Patrícia Poção rodado durante a construção do espetáculo de artes de rua ‘A Feira’, apresentado em Santarém em Maio de 2022 pela companhia RADAR 360º.

À semelhança do ano passado, o programa Verão in.Str estende-se às freguesias do concelho através do projecto ‘Vilas e Itiner’Arte’. No sábado, dia 1 de julho, o Centro Dramático Bernardo Santareno leva a cena a peça de teatro ‘A Mulher que Cozinhou o Marido’, às 21h30, na Associação Desportiva Cruz de Cristo Atlético Clube, na Póvoa da Isenta. No elenco Paula Nunes, Paulo Cotrim, Dulce Grácio, Maria Carreira, João Barros e Filipa Pinto. Tradução: Carla Ferreira de Castro, operação técnica José Manuel Rodrigues e Paulo Arruda.