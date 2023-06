Festival de Gastronomia da Lezíria Ribatejana de regresso a Samora Correia

partilhe no Facebook

O Festival de Gastronomia da Lezíria Ribatejana regressa à Praça da República, em Samora Correia, de 30 de Junho a 09 de Julho. O evento conta com pratos típicos como o torricado de bacalhau, carnes bravas, enguias fritas, tripas assadas, cachola, e para sobremesa os famosos cabrestos e arroz doce. As refeições são confeccionadas pela Sociedade Filarmónica União Samorense, Grupo Desportivo de Samora Correia, Associação Recreativa do Porto Alto (AREPA), Ateneu GISC e a Associação Recreativa e Cultural Amigos de Samora (ARCAS). Ao longo dos dias está prevista animação musical e actuação de grupos de dança da freguesia.