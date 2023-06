Marchas populares na sexta-feira em Constância

A vila de Constância recebe na noite de sexta-feira, 30 de Junho, um desfile de marchas populares com a participação das seguintes marchas: Santa Casa da Misericórdia de Constância; Universidade da Terceira Idade – Tramagal; Escola dos Sorrisos - Centro de Apoio a Idosos de Rio de Moinhos; Freguesia de Constância; Freguesia de Montalvo; e Freguesia de Santa Margarida da Coutada. As marchas serão acompanhadas pela Banda da Associação Filarmónica Montalvense 24 de Janeiro.

A iniciativa “A Praça Convida – Lá Vai a Marcha!” vai decorrer a partir das 21h00 com um desfile que sairá do Largo Cabral Moncada e actuações, no largo em frente à esplanada Pezinhos no Rio. A organização é da Câmara Municipal de Constância em parceria com as Juntas de Freguesia do Concelho e demais entidades e pessoas envolvidas, prevendo-se a participação de mais de 200 marchantes.