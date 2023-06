MONS'ARTE - Mostra Cultural da Freguesia de Monsanto este fim-de-semana

A Freguesia de Monsanto, promove a 3ª Edição do MONS'ARTE - Mostra Cultural da Freguesia de Monsanto, entre esta sexta-feira, 30 de Junho, e domingo, 2 de Julho, na Casa da Cultura de Monsanto, concelho de Alcanena. MONS´ARTE é uma iniciativa cultural que visa incentivar, dar oportunidade e mostrar o talento nas áreas da escrita, escultura, música e pintura, de pessoas residentes ou oriundas da freguesia. Conta com mais de 50 participantes, com idades compreendidas entre os 4 e os 89 anos.

Durante os três dias do programa é possível assistir a encontros com escritores e apresentações de trabalhos escritos, "café-concerto ao fim da tarde", audições de jovens músicos com o apoio do Conservatório de Música do CAORG e trabalhos artesanais realizados pelas crianças no âmbito de "Os Mons´Artistas de Palmo e Meio!”.

Existe também uma exposição de trabalhos de pintura e escultura, dinamizada pelos pais das crianças do Jardim de Infância de Monsanto. Um dos pontos altos do evento é o café-concerto, ao fim da tarde do dia 1 de Julho, na Casa da Cultura em Monsanto. Além da actuação de artistas como a fadista Joana Cota, Telmo Lourenço e Andreia Coelho, irá também actuar a recém-vencedora do programa da RTP "The Voice Kids", Júlia Machado!