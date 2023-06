Mostra Internacional de Circo Contemporâneo em Ourém

Bonecos do mercado é um espectáculo inspirado nos tradicionais teatros de marionetas. Os espectáculos iniciam esta quinta-feira, dia 29 e duram até domingo, 2 de Julho, no mercado municipal Manuel Prazeres Durão, em Ourém.

A segunda Mostra Internacional de Circo Contemporâneo regressa esta quinta-feira e vai durar até domingo, 2 de Julho. Vão ser apresentados vários espectáculos nacionais e internacionais de circo contemporâneo. No primeiro dia, a partir das 10 horas, vai ser apresentado no Mercado Municipal Manuel Prazeres Durão, “Bonecos do Mercado", um espectáculo da Associação Cultural Alma d'Arame. Vai realizar-se em torno de uma estrutura ambulante, onde três intérpretes vão percorrer o espaço do mercado numa constante interacção com o público. Os espectáculos são direcionados para público de todas as faixas etárias e a entrada é gratuita.