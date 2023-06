Semana da Cozinha Regional na Chamusca e Pinheiro Grande

A União das Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande está a promover mais uma edição (8ª) da Semana da Cozinha Regional, uma iniciativa de promoção à restauração local e à gastronomia. O projecto começou a 26 de Junho e decorre até 2 de Julho. A edição conta com a participação de oito restaurantes locais, nomeadamente a Taberna do Areal, Clara Flor, O Bom Tempero, O Corticeiro, Paragem da Ponte, PizzBurg, Taberna da Rita e Trinc´Aqui. Nos restaurantes podem degustar-se pratos como rancho, peixe do rio com couves e feijão, queixadas no forno e febras de cebolada. Todos os restaurantes têm disponíveis pratos típicos apenas ao almoço, com excepção da Taberna do Areal e PizzBurg que vão dispor também ao jantar.