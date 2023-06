Convento de Cristo em Tomar recebe dois concertos “Epopeia”

Em palco, no Claustro da Micha, “estarão 40 músicos, entre instrumentistas e cantores, oriundos da ‘tribo’ da Filarmónica Fraude e da ‘tribo’ do Coro Canto Firme.

O Convento de Cristo, em Tomar, recebe nos dias 5 e 6 de Julho dois concertos “Epopeia”, sob direção artística do maestro António Corvelo de Sousa e organização da Canto Firme, iniciativa inserida na programação da Festa dos Tabuleiros.

Em comunicado, a direcção do monumento Património da Humanidade refere que “os concertos terão audição integral do álbum EPOPEIA (Etiqueta Universal), obra poética e musical do grupo Filarmónica Fraude, editado em 1970, que ficou para a história como o primeiro álbum rock conceptual, de originais em português”.

Em palco, no Claustro da Micha, “estarão 40 músicos, entre instrumentistas e cantores, oriundos da ‘tribo’ da Filarmónica Fraude e da ‘tribo’ do Coro Canto Firme, numa revisitação daquela obra, reescrita numa nova versão para aquelas formações”, lê-se na nota.