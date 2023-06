Festa da Amizade é um pretexto para visitar a Várzea Fresca

A Festa da Amizade da Várzea Fresca, no concelho de Salvaterra de Magos, estende-se a todo o fim-de-semana com muita animação.

A Associação dos Amigos da Festa da Amizade da Várzea Fresca, no concelho de Salvaterra de Magos, vai organizar a 28ª Festa da Amizade, com muita música, tasquinhas, sardinha assada, vacada, convívio de pesca e jogos tradicionais. A festa de Verão decorre na Várzea Fresca nos dias 30 de Junho, 1 e 2 de Julho. A abertura oficial dos festejos está marcada para as 20h00 desta sexta-feira, 30 de Junho, seguindo-se uma missa, às 21h00, e a procissão de velas em honra do imaculado coração de Maria, às 22h00. O Rancho Folclórico da Casa do Povo de Salvaterra de Magos actua às 23h00 e a animação continua com um baile pelo grupo Cantigamente, às 23h45, com sardinha assada, às 00h00, e vacada, às 00h30.

No sábado, 1 de Julho, as tasquinhas abrem às 16h00 e, meia hora mais tarde, há jogos tradicionais. À noite destaque para o baile com o grupo Ritmo da Noite II, às 21h00, e para a actuação do artista Manel do Barril, às 23h00. Segue-se uma vacada, às 00h30, e o baile continua.

Domingo, 2 de Julho, o programa começa com um convívio de pesca, cuja concentração é às 07h00 no recinto das festas. A actividade inicia pelas 09h00, na Barragem de Magos, e prolonga-se por toda a manhã. A abertura das tasquinhas é às 16h00 e a vacada às 17h30. O Rancho Folclórico “Os Lusitanos” de Marinhais sobem a palco às 19h00 e às 20h00 a animação está a cargo de António Antunes.