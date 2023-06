Música regressa à praça de Vila Nova da Barquinha

“Música na praça” é um evento musical, realizado pelo município de Vila Nova da Barquinha, que irá começar dia 1 de Julho, na praça da República, pelas 21h30, com a actuação do grupo Ataráxia. O evento decorrerá no centro histórico da sede de concelho e promete animar os moradores e visitantes com vários concertos. Com diversos estilos musicais como pop, rock, jazz e canto coral, o evento tem como principais objectivos, proporcionar aos moradores e visitantes entretenimento, unir a comunidade e celebrar a cultura e arte local. Além da actuação do grupo Ataráxia, na abertura do evento, dia 7 sobe a palco o Grupo Coral de Tancos e Orfeão de Vagos, e dia 15, Halo. O evento termina dia 29, com a actuação de Fernando Espanhol. O evento tem entrada gratuita em todos os espetáculos.