Santarém recebe Mostra MU! no fim de semana

A associação cultural Vaca Magra vai mostrar este fim de semana, em Santarém, projectos de artistas associados em fotografia, vídeo, dança contemporânea, música, poesia e solidariedade. A Mostra MU! Mostra Artística da Vaca Magra vai decorrer no sábado e no domingo em vários espaços da cidade, como a Sociedade Recreativa Operária, a Casa Madre Luiza Andaluz e a Fonte das Figueiras, indica a associação em comunicado.

A apresentação em Santarém, que conta com o apoio do programa municipal Santarém Cultura e de agentes culturais locais, segue-se à que aconteceu em Lisboa, de 8 a 10 de junho, em parceria com o Largo Residências, naquela que é a segunda edição da mostra.

O evento arranca no sábado às 11:00 no Largo Padre Chiquito, no centro histórico, com um apontamento de animação circense pelas Indecisas Produções, acontecendo à tarde, no edifício em frente, sede da Sociedade Recreativa Operária, duas exposições, que permanecem até domingo, as videoinstalações “Nós somos energia”, de Diana Guerra, e “Desmi(n)tologia”, de Francisca Veiga. Às 18:00, na Fonte das Figueiras, serão apresentados “textos inéditos para espaço público”, poesia de Samuel Pimenta, é acrescentado na nota.

No domingo, às 15:30, realiza-se, na Casa Madre Luísa Andaluz, uma ‘masterclass’ de Sílvio Rosado, baseada na performance" Escutar Profundo”, e, às 17:00, na Sociedade Recreativa Operária, os alunos de dança da instituição apresentam a criação com fins solidários “Dança para Constança”, com a participação de Constança, uma menina com Síndrome de Rett que a comunidade de Santarém tem apoiado.

A mostra termina com o trabalho de dança contemporânea “SuiGeneris”, que a Associação Vaca Magra está a desenvolver com alunos da Escola Secundária Dr. Ginestal Machado e que trabalha “a forma como se configuram as identidades de género”.

A Vaca Magra, associação sem fins lucrativos criada em 2016, procura promover e divulgar artes cénicas, em particular no campo do movimento e das artes visuais, e visa o desenvolvimento de jovens artistas, lê-se na nota. A primeira edição da Mostra MU! realizou-se em 2018.