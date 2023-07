Festival junta música e enologia em quintas do Ribatejo

O Festival Entre Quintas, “uma experiência de diálogo entre a música, a arte e a enologia”, está de regresso ao Ribatejo até 9 de Julho. O evento é organizado pela Quinta do Casal Branco, em Almeirim, e a Casa Cadaval, em Muge, ambas localizadas na margem sul do Tejo, com a parceria da Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras (OCCO) e do seu director artístico, o maestro búlgaro Nikolay Lalov.

A iniciativa terá lugar na Casa Cadaval, até 2 de Julho, sendo que, entre 7 e 9 de Julho, decorre na Quinta do Casal Branco. Na edição de 2023, serão apresentados dois concertos sinfónicos, cinco recitais, uma noite de jazz e um concerto para a família e ainda uma conferência com Rui Vieira Nery.