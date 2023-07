Orquestra Típica de Ourém vai participar no maior festival de cultura europeia

A Orquestra Típica de Ourém (OTO), secção da AMBO – Academia de Música Banda de Ourém, vai participar na EUROPEADE 2023, o maior festival da cultura europeia que se realizará em Gotha, Alemanha, de 12 a 16 de Julho de 2023. A Câmara Municipal de Ourém aprovou a atribuição de um apoio financeiro que vai suportar as despesas referentes à deslocação de autocarro dos músicos da OTO até ao festival que visa salvaguardar e promover o património cultural europeu e o respeito na Europa.

A Academia de Música Banda de Ourém desenvolve há décadas um trabalho em prol da cultura do concelho, nomeadamente através da acção da Orquestra Típica de Ourém, enquanto expoente exemplar na divulgação da música tradicional portuguesa. O município de Ourém, reconhecendo o papel importante que a associação desenvolve através da realização de actividades culturais promotoras do desenvolvimento local e da dinamização da cidadania em Portugal e no estrangeiro, determinou apoiar a deslocação da Orquestra Típica de Ourém até ao montante de 11.869,50 euros, o correspondente à despesa inerente à deslocação em autocarro dos seus participantes. O protocolo de colaboração foi submetido a apreciação na última reunião de executivo e foi aprovado por unanimidade.