Euterpe Alhandrense recebe 120 mil euros até 2025

Foi assinado a 17 de Junho no auditório da Fábrica das Palavras, em Vila Franca de Xira, o contrato-programa para actividades culturais e ensino artístico estabelecido entre a Câmara de Vila Franca de Xira e a Sociedade Euterpe Alhandrense. O documento prevê um apoio financeiro municipal de 120 mil euros, a pagar em tranches até 2025, destinado a financiar a implementação de projectos culturais dirigidos a vários tipos de público.

O acordo contempla também o apoio a famílias de alunos matriculados nos cursos artísticos especializados do 2º e 3º ciclo e ensino secundário ministrados pelo Conservatório Regional Silva Marques (CRSM), da Euterpe. A assinatura do contrato-programa, que já tinha sido aprovado por unanimidade em reunião de câmara, contou também com a actuação de jovens talentos da instituição que frequentam as várias classes instrumentais do CRSM e interpretaram momentos musicais a solo e música de câmara.

O contrato-programa representa para os envolvidos um passo considerado importante para fortalecer o apoio às actividades culturais e ao ensino artístico em Vila Franca de Xira. A parceria entre a autarquia e a Sociedade Euterpe Alhandrense visa promover o talento dos jovens artistas locais, proporcionar acesso à cultura para todos os públicos e contribuir para o crescimento e desenvolvimento da cultura do concelho.