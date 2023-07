Festas da Cidade do Cartaxo valorizaram associações e artistas locais

O Cartaxo esteve em festa durante quatro dias com um cartaz principal composto quase exclusivamente por artistas da terra. As Festas da Cidade animaram a capital do vinho de 22 a 25 de Junho e trouxeram várias novidades. Pela primeira vez a câmara municipal assumiu a organização do evento em colaboração com a União de Freguesias de Cartaxo e Vale da Pinta, trabalho que em tempos foi desempenhado pela associação Gentes do Cartaxo.

João Heitor, presidente do município, disse na inauguração do certame que o programa “é revelador da qualidade que há no concelho” e que é possível construir festas “dignas e fortes” com talentos locais. O presidente de câmara realçou a importância das Festas da Cidade como fonte de receita para as associações e como forma de “acelerar a dinâmica económica de comerciantes e empresários”. A preocupação ambiental marcou o fecho do discurso com o lançamento de uma novidade – os copos reutilizáveis. “Era normal chegarmos ao fim de uma noite e vermos o chão cheio de copos descartáveis, mas o Cartaxo é uma terra que se preocupa com o ambiente e todos temos de dar o exemplo”, afirmou. A última novidade foi o novo palco na Praça 15 de Dezembro, junto à câmara municipal, para receber o Festival de Folclore, organizado pelo Rancho Folclórico do Cartaxo. As ruas do comércio receberam as bandas itinerantes e homenageou-se o padroeiro da cidade, São João Baptista, com uma procissão e um cortejo à luz das velas na Praça de Toiros.

O trabalho das associações locais

António Gaspar é presidente do Núcleo Sporting Clube de Portugal do Cartaxo que participa pela segunda vez nas Festas da Cidade. O núcleo tem cerca de 300 sócios e as modalidades basquetebol e futsal no Pavilhão do Inatel no Cartaxo, tirando cerca de uma centena de crianças e jovens de casa todas as semanas com a premissa de ser um clube que “fornece actividades desportivas a crianças e jovens de qualquer clube”. Para António Gaspar foi importante antecipar as horas das largadas de toiros para atrair mais pessoas. O trabalho da associação “Praça para Todos” na promoção da festa brava também mereceu o seu destaque para dinamizar a Praça de Toiros. O programa foi também um aspecto elogiado: “não inventaram, estão a recuperar dívida municipal, embora tenham de resolver a situação urgentemente”, referiu, acrescentando que o núcleo está a contar com o apoio do município para encontrar uma sede mais próxima do pavilhão de treinos.

Mara Monteiro, directora técnica de O TEJO - Centro de Dia e ATL de Valada, que presta apoio a cerca de 45 idosos, revela que decidiram participar pela primeira vez nas Festas da Cidade porque atravessam um período conturbado devido à inflação. Para fazer face às despesas fazem serviços de catering. A directora afirmou que no cartaz principal ficou a faltar um nome sonante para atrair público. A Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) ficou sem o serviço de ATL quando a escola de Valada fechou, presta apoio domiciliário e tem como objectivo desconstruir a ideia associada à terceira idade, com uma animadora diária.