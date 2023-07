Apoio municipal de quase meio milhão de euros para associações de Rio Maior

A Câmara de Rio Maior vai conceder apoios num montante global de 482 mil euros a distribuir pelo movimento associativo do concelho. A atribuição dessas verbas, no âmbito do Regulamento de Apoio ao Associativismo, foi formalizada durante uma sessão realizada no Cineteatro Municipal, com a presença do executivo municipal e de representantes das associações e colectividades beneficiadas.

Segundo informa o município, no total foram aprovadas as 44 candidaturas, que receberão ajudas financeiras no valor de 127.150 euros, a que se somam os mais de 360.770 euros suportados pela autarquia, durante o ano de 2022, em apoios pontuais para a execução de obras, aquisição de viaturas, transportes, utilização de instalações municipais ou aquisição de equipamentos.

A Câmara de Rio Maior sublinha que esta ajuda ao movimento associativo reflecte o reconhecimento pelo importante papel das colectividades no desenvolvimento cultural, desportivo, juvenil e social no concelho.