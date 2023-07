Mais de meia centena vai participar no encontro de Renault 4 na Chamusca

A União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande vai promover um passeio de Renault 4 no sábado, 15 de Julho. As inscrições estão abertas até 10 de Julho e estão confirmados mais de 60 participantes.

A União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande está a organizar o sétimo encontro Renault 4 por terras da Chamusca e arredores. O clássico que foi o primeiro carro de muitos portugueses vai ser o centro das atenções e estão confirmados mais de 60 participantes. A concentração é às 09h00 no sábado, 15 de Julho, na sede da união de freguesias, com direito a pequeno-almoço. O dia promete paragens pelo património do concelho, o deslumbramento das paisagens ribatejanas e das tradições, almoço e lanche para partilhar as histórias com o ícone da marca francesa.

A edição deste ano supera a meia centena de inscrições de 2022, onde estiveram 4L oriundos de vários pontos do país, desde Famalicão a Albufeira. As inscrições podem ser feitas através de formulário online até 10 de Julho.