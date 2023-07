Tapada em festa durante três dias

As Festas em Honra de Nossa Senhora da Conceição na Tapada, concelho de Almeirim, decorrem de 7 a 9 de Julho junto ao ringue desportivo. Os festejos contam com tasquinhas e quermesse, além de animação musical e de DJ´s.

Os festejos abrem na sexta-feira às 20h00 com o içar das bandeiras e abertura da quermesse. Meia hora mais tarde actua a marcha do Crial. A animação musical está a cargo de Five Vox, às 21h00, seguindo-se a música de Lena Conde. No sábado as festas abrem à mesma hora e a primeira animação é com o Rancho Folclórico de Fazendas de Almeirim. Às 22h00 sobe ao palco Duo Antigamento e às 23h30 a música é DJ Reflexus.

No último dia há uma missa às 18h00 na capela da localidade, seguindo-se a procissão em honra de Nossa Senhora da Conceição. Às 20h30 há zumba com Joana Pernas e os festejos acabam com a música de Mokika e do DJ Reflexus.