Turistas podem visitar Abrantes através da tecnologia audiowalk

“Tudo como dantes. Quartel-General em Abrantes” é o nome do percurso sonoro que tem como objectivo dar a conhecer a cidade, através da tecnologia do audiowalk. O percurso inicia na biblioteca municipal António Botto e a partir daí, estarão disponíveis oitos pontos de escuta, em diferentes localizações (Igreja da Misericórdia, Rua D. Nuno Álvares Pereira à Rua da Barca, Outeiro de S. Pedro, Coreto no Jardim do Castelo, Teatro S. Pedro, Casa Falcão na Praça Raimundo Soares e Praça Barão da Batalha).

Qualquer pessoa poderá utilizar e descobrir este percurso sonoro, bastando para o efeito ter um telemóvel com scanner QRcode e ter ligação à Internet. O conceito consiste em descobrir os códigos que estão disponíveis nos locais indicados e escutar a informação, para uma visita diferente à cidade. O audiowalk foi construído pela Casa da Esquina, com textos do actor Ricardo Correia que também dá voz ao projecto, juntamente com elementos do grupo de teatro Palha de Abrantes e alunos do curso de Intérprete/Ator/Atriz da Escola Secundária Dr. Manuel Fernandes.