Fim-de-semana de festa em Foros de Salvaterra

As Festas em Honra do Imaculado Coração de Maria vão regressar graças à Associação dos Amigos das Festas dos Foros de Salvaterra. Espectáculos musicais, tasquinhas, ranchos folclóricos, dança, iniciativas religiosas, entre outras iniciativas, é o que a associação oferece de sexta a domingo, 7 a 9 de Julho. A inauguração é às 18h30 de sexta-feira, com a Charanga Amigos da Rambóia, seguida da abertura das tasquinhas e vacada, às 19h00, que se repete às 00h00.

No primeiro dia actua o Rancho Etnográfico dos Foros de Salvaterra, às 21h30, o Grupo MC Company, às 22h00, e a Banda Pack 7, às 23h00. O programa fecha com Noite Funk – Foros no Bailão, com participação do DJ AgriRui, às 02h30. No sábado, 8 de Julho, há uma Gincana Auto às 14h30 e as tasquinhas abrem às 16h00. Às 19h00 há Touro à Corda e a noite é de dança pelo grupo AC Academy, às 21h30, e Academia Vanessa Silva, às 22h00. David Antunes & The Midnight Band sobe ao palco às 23h00 e uma hora depois decorre mais uma vacada. A festa segue com o Espectáculo de Águas Dançantes com Fogo de Artifício à uma da manhã. A noite termina com os DJ Nana e DJ AfricanGroove, que começam a passar música à mesma hora do espectáculo.

Para o último dia, 9 de Julho, está programada a Missa Festiva, às 10h00, a abertura do restaurante com Cozido à Portuguesa, às 13h00, e as tasquinhas recomeçam às 16h00. A procissão acontece às 17h00 e será acompanhada pela Academia de Música Salvaterrense. Para as 19h00 repete-se uma vacada, mas desta vez “à moda dos Foros”. A noite será animada com o Rancho Folclórico Regional dos Foros de Salvaterra, às 21h30, e o grupo Dream Dancing, às 22h00. Pelas 23h00 sobe ao palco o artista Saúl e bailarinas. As festividades encerram com o DJ Cymke e o DJ Tiago Leiria, a partir das 00h00.