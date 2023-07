Cortejo dos Rapazes abriu Festa dos Tabuleiros com multidão a assistir

O Cortejo dos Rapazes da Festa dos Tabuleiros, onde as crianças são protagonistas, decorreu na manhã de domingo, 2 de Julho, pelas ruas de Tomar e constituiu uma espécie de prólogo do desfile principal do evento, que está marcado para domingo, 9 de Julho. Numa manhã de sol e calor mais de 1.500 crianças participaram no percurso que teve início na Mata dos Sete Montes e percorreu a Avenida Dr. Cândido Madureira, Rua João Carlos Everard, Rua Serpa Pinto, Praça da República e Rua Infantaria 15.

Na Praça da República as crianças gritaram “viva a festa”, descansaram e receberam a bênção do padre Rui Tereso. Depois das três badaladas levantaram os tabuleiros e continuaram o percurso até à Mata dos Sete Montes. Milhares de pessoas assistiram ao cortejo enchendo as ruas da cidade. José Duarte e Maria Duarte, residentes no concelho de Tomar, assistiram à participação dos netos no Cortejo dos Rapazes. O casal afirma que é emocionante e bonito ver os mais novos a darem continuidade à tradição relembrando o tempo em que levaram juntos o tabuleiro há mais de cinco décadas. O tabuleiro feito à época pelo casal foi o vencedor da freguesia de Olalhas mas actualmente já não existe essa distinção.

Durante a Festa dos Tabuleiros toda a família se reúne para assistir e até participar nos cortejos, como os netos, filho e nora, sendo tradição almoçarem juntos no dia do Grande Cortejo e do Cortejo das Crianças na casa do casal. “Gasta-se muito dinheiro e é um bocadinho avantajado, mas também é preciso muito dinheiro para fazer uma festa assim e se a festa não acontecesse o povo ia ficar desiludido, porque é tradição há muitos anos”, refere Maria Duarte.

Marina Carpeto foi uma das acompanhantes do Cortejo dos Rapazes onde o seu filho Dinis, de dois anos, participou pela primeira vez tendo também ela participado quanto tinha quatro e oito anos. Marina Carpeto considera que a Festa dos Tabuleiros é o reconhecimento do esforço do povo sendo “um orgulho a população unir-se para fazer acontecer a maior festa da cidade”. A Festa dos Tabuleiros decorre até 10 de Julho com muita música e o Grande Cortejo a 9 de Julho.