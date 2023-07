“Dia Aberto” para visitar o Castro de Vila Nova de São Pedro

Estão abertas inscrições para as visitas guiadas às escavações arqueológicas que estão a decorrer no Castro de Vila Nova de São Pedro.

O sítio arqueológico de Vila Nova de São Pedro, concelho de Azambuja, vai receber mais um “Dia Aberto”, no próximo 13 de Julho. A iniciativa é aberta a toda a população que pode usufruir de visitas guiadas ao Castro de Vila Nova de São Pedro, das 10h00 às 12h00 e das 15h00 às 17h00. Os participantes terão oportunidade de observar os trabalhos da campanha de escavações deste ano.

A partir das 18h00 terá lugar uma refeição pré-histórica, no pátio das instalações da antiga Junta de Freguesia de Vila Nova de São Pedro.

Com a realização do “Dia Aberto” pretende-se divulgar o trabalho da equipa de arqueólogos no Castro e aproximar a população ao importante património que é este povoado calcolítico, classificado desde 1971 como monumento de interesse nacional.

Esta iniciativa é uma organização do “VNSP 3000 – Vila Nova de São Pedro, de novo - no 3º milénio” em conjunto com a Câmara Municipal de Azambuja. Trata-se de um projecto da responsabilidade da Associação dos Arqueólogos Portugueses (AAP), do UNIARQ – Centro de Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FL-UL) e da Fundação para Ciência e Tecnologia (FCT), contando com o apoio da Câmara e da União das Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa.