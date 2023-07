Filarmónica Pontevelense pede ajuda para pagar pintura da sede

partilhe no Facebook

A direcção da Sociedade Filarmónica Incrível Pontevelense (SFIP), de Pontével, concelho do Cartaxo, apela ao contributo da população para ajudar a pagar o que falta da pintura da sua sede, realizada recentemente. Os trabalhos custaram cerca de 11.500 euros, valor que ainda não foi alcançado. A sede recebeu também 38 painéis solares numa parceria com a EDP Solar “Bairro Solar”, o que vai permitir reduzir os custos da energia em aproximadamente 35 por cento. O investimento, realizado pela EDP Solar, ultrapassa os 25 mil num protocolo celebrado com a colectividade.

Em comunicado é ainda referido que a banda vai estrear a 5 de Outubro o espectáculo “Casa portuguesa”, integrado nas comemorações do seu 119º Aniversário. O espectáculo é financiado pela Direção-Geral das Artes (DGArtes) e tem o apoio da Junta de Freguesia de Pontével e do município do Cartaxo. São esperados alguns convidados e o espectáculo vai estar em digressão pelo concelho, passando por quatro outros locais a serem revelados oportunamente, bem como os convidados.