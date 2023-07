Oficina da Música de Montalvo promove a música em Constância

A Associação Filarmónica Montalvense 24 de Janeiro organiza a 12ª edição da Oficina da Música que decorre até 8 de Julho com concertos em Constância, Malpique e Montalvo.

A 12ª edição da Oficina da Música, organizada pela Associação Filarmónica Montalvense 24 de Janeiro e em colaboração com a Heaven’s Sleepy, começou a 3 de Julho e prolonga-se até 8 de Julho. Os concertos vão decorrer na Quinta de Santa Bárbara em Constância, esta sexta-feira, 7 de Julho, às 21h12; na União Jazz Malpiquense, em Malpique, sábado às 16h12; e na Casa do Povo de Montalvo no sábado às 21h12, os minutos são alusivos à 12ª edição.

A iniciativa, financiada pela DGARTES, é um curso de música para instrumentista de sopro, percussão e alguns músicos de piano, que visa a aprendizagem com professores de metais, percussão e o maestro convidado, Hélder Gonçalves, responsável pelas madeiras, a partilha de conhecimentos entre participantes e divertimento.

As crianças e jovens participantes vêm de diversas conservatórias, diferentes escolas e vários concelhos, como Constância, Abrantes, Torres Novas e Lisboa. Cerca de 25 participantes estão alojados na Quinta de Santa Bárbara onde vão ensaiar todos juntos para apresentarem publicamente o trabalho desenvolvido durante o curso.